Корниленко: матчи с «Зенитом» и «Ростовом» показали, что «Крылья Советов» на верном пути

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко объяснил, с чем связаны перепады в результатах самарского клуба.



«Ушли несколько лидеров, состав достаточно сильно изменился. Где-то не хватало стабильности, где-то — реализации, а где-то — банальной удачи. Не забивали пенальти в играх с «Химками», «Локомотивом». В Ростове много моментов упустили. На мой взгляд, не засчитали чистый гол Евгеньева, а первый мяч «Ростова» был забит из офсайда. А по игре мы только два матча провели не очень хорошо — с «Химками» и с «Зенитом» в чемпионате. Состав ещё до конца не сыгран, но с каждым матчем ребята находят свою игру. Матчи с «Зенитом» в Кубке и с «Ростовом» показали, что мы на верном пути.



О месте в таблице пока не думаем — больше смотрим на качество игры и на то, как мы развиваемся в целом. В таблицу, конечно, заглядываем, но уверены: если будем продолжать в том же духе, свои очки обязательно доберём», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сергеем Корниленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.