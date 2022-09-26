Северная Македония уступила Болгарии в домашнем матче Лиги наций

Сегодня, 26 сентября, состоялся матч шестого тура Лиги наций УЕФА, в котором Северная Македония принимала Болгарию. Встреча проходила на стадионе «Тоше Проески» в Скопье. Стартовый свисток главного судьи матча прозвучал в 21:45 мск.



Македонцы усложнили себе игру ранним удалением. На 14-й минуте защитник Тодор Тодороски получил прямую красную карточку и покинул поле, после чего Северная Македония доигрывала оставшуюся часть матча в меньшинстве. На 50-й минуте Болгария смогла реализовать большинство – Кирилл Десподов сумел вывести свою команду вперёд после точной передачи Радослава Кирилова.

Лига наций. Северная Македония — Болгария. 0:1, Кирилл Десподов

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В последние минуты матча соперники заработали на двоих четыре жёлтые карточки, но голами отличиться не сумели. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе Болгарии со счётом 1:0.