Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью в матче Лиги наций с Германией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций с Германией (3:3).
«Команда действительно собралась за короткое время. Для игроков это был тяжёлый период. Они выросли. Мы едем на чемпионат мира — в какой-то момент мы будем подвергаться давлению. За это время мы многому научились. Футболистам пришлось сделать шаг вперёд и сблизиться, как команде», — приводит слова Саутгейта Channel 4.
Ранее сборная Англии досрочно вылетела в Лигу В. Национальная команда Германии завершила групповой этап на третьем месте в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции, которая заняла в своей группе третье место и, соответственно, не сможет защитить титул.
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