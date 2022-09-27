Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью в матче Лиги наций с Германией

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью в матче Лиги наций с Германией
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций с Германией (3:3).

«Команда действительно собралась за короткое время. Для игроков это был тяжёлый период. Они выросли. Мы едем на чемпионат мира — в какой-то момент мы будем подвергаться давлению. За это время мы многому научились. Футболистам пришлось сделать шаг вперёд и сблизиться, как команде», — приводит слова Саутгейта Channel 4.

Ранее сборная Англии досрочно вылетела в Лигу В. Национальная команда Германии завершила групповой этап на третьем месте в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции, которая заняла в своей группе третье место и, соответственно, не сможет защитить титул.

Англию в матче с Германией похоронил свой же защитник. А потом случилось чудо Англию в матче с Германией похоронил свой же защитник. А потом случилось чудо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022