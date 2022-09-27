Флик объяснил, почему Мюллер не вышел в старте Германии на матч с Англией

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал встречу с Англией в матче 6-го тура Лиги наций (3:3), а также объяснил, почему Томас Мюллер не вышел в стартовом составе на эту встречу.

«Если мы хотим извлечь что-то положительное из этой игры, то это тот факт, что соперник смог сравнять счёт, забив три быстрых гола. Это была хорошая проверка с большим количеством положительных моментов и несколькими отрицательными, над которыми нам предстоит поработать.

Томас [Мюллер ] так много даёт команде. Он опытный игрок, который помогает нам. Было ясно, что Джамал [Мусиала] начнёт сегодня в старте. Джамал и Кай [Хаверц] — замечательные футболисты, которые преуспели за нас. Как по мне, не может быть никаких вопросов по Томасу Мюллеру», — цитирует слова Флика Bayern&Germany.

Лига наций. Англия — Германия. 3:3, Кай Хаверц

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.