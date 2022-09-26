Маттеус — о тренере Германии Флике: в отличие от Лёва, он лучше общается с игроками

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус высказался о главном тренере национальной команды Ханс-Дитере Флике, а также сравнил его с бывшим наставником бундестим Йоахимом Лёвом.
«Ханс Флик — это тот, кто любит футбол, он думает о нём с утра до вечера. Что у него получается лучше, чем у Йоахима Лёва в последние годы, так это общение с игроками. Лицом к лицу. Ясный разговор. Он заранее готовится к этому. Он не собирает игроков и не говорит им: «Вы будете играть, а вы не будете играть». Перед этим объясняет причины своих решений игрокам.
Я думаю, что для каждого игрока крайне важно знать, почему он не играет. Это качество есть у Ханса Флика, и я верю, что наша команда может провести, может быть, семь игр на этом турнире. Я думаю, у нас есть то, чего ранее не хватало», — сказал Маттеус в интервью изданию The Telegraph.
Сборная Германии уступила Венгрии в Лиге наций:
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