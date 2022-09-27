Сборная Англии показала худшую безвыигрышную серию за последние 29 лет

Национальная команда Англии после ничьей в матче шестого тура группового этапа Лиги наций с Германией (3:3) продлила безвыигрышную серию.
Сборная Англии не может победить на протяжении шести матчей подряд. В активе команды три победы и три ничья. Как сообщает Gracenote Live, эта худшая серия для сборной Англии с 1993 года.
сборная Англии досрочно вылетела в Лигу В. Национальная команда Германии завершила групповой этап на третьем месте в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Действующим победителем Лиги наций является национальная команда Франции, которая заняла в своей группе третье место и, соответственно, не сможет защитить титул.
Сборная Англии выступит на чемпионате мира по футболу в Катаре. В одной группе команда сыграет с Ираном, Уэльсом и США.
- 27 сентября 2022
-
02:58
-
02:39
-
02:32
-
02:18
-
02:05
-
01:54
-
01:33
-
01:16
-
01:13
-
00:51
-
00:48
-
00:32
-
00:26
-
00:08
-
00:05
- 26 сентября 2022
-
23:47
-
23:44
-
23:44
-
23:42
-
23:39
-
23:39
-
23:36
-
23:10
-
23:00
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:00
-
21:48
-
21:38
-
21:30
-
21:28