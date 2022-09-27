Сборная Англии показала худшую безвыигрышную серию за последние 29 лет

Национальная команда Англии после ничьей в матче шестого тура группового этапа Лиги наций с Германией (3:3) продлила безвыигрышную серию.

Сборная Англии не может победить на протяжении шести матчей подряд. В активе команды три победы и три ничья. Как сообщает Gracenote Live, эта худшая серия для сборной Англии с 1993 года.

сборная Англии досрочно вылетела в Лигу В. Национальная команда Германии завершила групповой этап на третьем месте в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Действующим победителем Лиги наций является национальная команда Франции, которая заняла в своей группе третье место и, соответственно, не сможет защитить титул.

Сборная Англии выступит на чемпионате мира по футболу в Катаре. В одной группе команда сыграет с Ираном, Уэльсом и США.