Судья Иванов: УЕФА до сих пор не заплатил нам за февральский матч Лиги конференций

38-летний российский судья Сергей Иванов, что УЕФА до сих пор не оплатил его бригаде работу на февральском матче Лиги конференций между норвежским «Будё-Глимт» и шотландским «Селтиком» (2:0).

«Объясняли ли в УЕФА причину отстранения российский судей после февраля? Официально нет. Когда началась спецоперация, Роберто Розетти (руководитель судейского комитета УЕФА. — Прим. «Чемпионата») звонил с общими фразами. А так ниоткуда нас не отстранили, просто написано, что мы приостановлены в назначениях. Потому что нет возможности эти назначения делать.

Боятся возможных провокаций и переживают за безопасность судей? Не думаю, что будет прям полезно, если мы куда‑то полетим в Европу и начнём сейчас работать там на матчах. Не то время для этого, плюс они даже не могут нам выплатить зарплату сейчас. Когда началась спецоперация, мы с ребятами работали в Норвегии на плей‑офф Лиги конференций. Мы успели вернуться, самолеты еще летали, но зарплату за ту игру нам до сих пор не заплатили. Не потому что не хотят, а просто нет возможности. Таким образом, как они могут назначить нас на игру, если не могут ни зарплату платить, ни брать билеты на самолет. Это просто нелогично. Когда обстановка стабилизируется, тогда будем думать об этом. А сейчас вопрос еврокубков — неактуальный. Хотя УЕФА при этом с нами связь не обрывает — присылает материалы, мы участвуем в онлайн‑семинарах», — цитирует Иванова «Матч ТВ».