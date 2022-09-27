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Спортдиректор «Крыльев»: Зиньковскому тяжело найти место в спартаковском ромбе

Спортдиректор «Крыльев»: Зиньковскому тяжело найти место в спартаковском ромбе
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением, почему российский полузащитник Антон Зиньковский так мало играет в московском «Спартаке».

«Этот вопрос надо задавать не мне, а главному тренеру «Спартака». Что вижу я — команда играет немного по другой схеме, чем мы. В спартаковском ромбе Зиньковскому тяжело было найти место на поле. Но в тех случаях, когда он выходил на замену, Антон выглядел ярко и добавлял агрессии, остроты и скорости команде.

Зиньковский — классический фланговый нападающий. Ему подходят схемы 4-3-3,
4-2-3-1, 4-4-2. У него были прекрасные отношения с Осинькиным в формате «игрок — тренер». Но в то же время Зиньковский — большой футболист. Он это доказал в Самаре и сейчас показывает в «Спартаке». Уверен, это всего лишь адаптация и он принесёт ещё много пользы и клубу, и сборной России», – рассказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сергеем Корниленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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