Невилл — о Премьере Великобритании: она понизила фунт ниже, чем моя репутация в Ливерпуле

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о попавшем в скандал Премьер-министре Великобритании Лиз Трасс, а также рассказал о необходимости развития женского футбола.
«Что я думаю о новом Премьер-министре? Она понизила фунт ниже, чем моя репутация в Ливерпуле.
Невилл также заявил, что нужно вкладывать денежные средства в развитие женского футбола из-за его отсталости. «Многие из вас знают, что в начале 20-го века мужская лига не позволяли играть в футбол женщинам. И это причина, по которой мужская игра сейчас, отбросившая женскую назад, должна вкладывать значительные средства в женскую игру.
Моей маме запретили играть в 1970-х годах за школьную команду, а мой брат был менеджером женской сборной Англии в течение четырёх лет, моя сестра боролась за равное финансирование через Sport England для нетбола в течение многих, многих лет», — приводит слова Невилла Mirror.
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