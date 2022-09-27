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Рой Кин был освистан на «Энфилде» на матче легенд «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»

Рой Кин был освистан на «Энфилде» на матче легенд «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, принявший участие в матче легенд с «Ливерпулем» (1:2), был освистан, когда выходил на поле стадиона «Энфилд».

Роя Кина освистали. Видеоролик:

51-летний Кин выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2006 год. В 472 матчах за манкунианцев он забил 51 гол и отдал 36 результативных передач. С «Ливерпулем» Кин встречался 26 раз (10 побед, семь ничьих, девять поражений) и заработал 11 жёлтых карточек.

В составе «Манчестер Юнайтед» Кин выиграл семь титулов чемпиона Англии, по четыре Кубка и Суперкубка страны, Кубок мира и Лигу чемпионов. Также в Англии Кин играл за «Ноттингем Форест», а завершил карьеру в шотландском «Селтике» летом 2006 года.

В составе сборной Ирландии Кин провёл 67 матчей.

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