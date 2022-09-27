Гарри Магуайр извинился за результативные ошибки в матче с Германией в Лиге наций

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр извинился перед болельщиками национальной команды за две результативные ошибки в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА с Германией (3:3). Футболист ошибся в эпизодах с первыми двумя пропущенными мячами своей команды. Однако затем англичане отличились трижды подряд, но пропустили под занавес игры.

«Ошибки — это часть игры, я прошу прощения. Отличная борьба и дух позволили ребятам вернуть нас в игру.



Давайте возьмём на вооружение положительные моменты и с нетерпением будем ждать чемпионата мира в Катаре. Трудные времена сделают нас сильнее», — написал Магуайр в соцсетях.

Видеообзор. Англия 3:3 Германия. Лига наций УЕФА:

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