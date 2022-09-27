Тер Штеген отказался комментировать возможную просьбу «Барселоны» о снижении зарплаты

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отказался комментировать возможную просьбу клуба о понижении зарплаты.

Просили ли меня понизить зарплату в «Барселоне»? Я не буду говорить о том, что происходит. Сейчас не время думать об этом, нужно сконцентрироваться на чемпионате мира», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

30-летний тер Штеген в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в них он пропустил четыре мяча и пять раз сыграл «на ноль». Соглашение между немецким вратарём и «Барселоной» истекает в 2025 году.

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