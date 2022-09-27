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Оливье Жиру пытался наладить отношения с Килианом Мбаппе во время международной паузы

Оливье Жиру пытался наладить отношения с Килианом Мбаппе во время международной паузы
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру попытался наладить отношения с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе во время совместных выступлений в составе сборной Франции. Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, футболисты разругались перед чемпионатом Европы — 2020, который из-за коронавируса проходил летом 2021 года. Однако в недавнем интервью Мбаппе заявил, что появление Жиру в сборной Франции даёт ему больше свободы, чем в «ПСЖ».

Сообщается, что Жиру сидел рядом с Мбаппе во время командных обедов и шутил с ним, а также старался поддерживать вновь обретённое взаимопонимание на поле.

Напомним, чемпионат мира в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Франция поедет на турнир в качестве действующего победителя турнира.

Видеообзор. Голы Мбаппе и Жиру принесли Франции победу над Австрией:

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