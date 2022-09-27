Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России.
«Кубок — конечно же, другая история, другой турнир. Что касается игры, то второй матч за месяц, третий — с начала сезона. Опять же, «Спартак» — очень хорошая команда. Нас ждёт очень интересный матч по многим критериям. Говорил и повторюсь, что «Спартак» демонстрирует хорошее качество игры и это один из наших главных соперников на сегодняшний день.
Такая частота встреч помогает в подготовке? Не думаю, что как-то помогает или мешает. Если есть какие-то изменения, мы должны обращать на них внимание. И в «Спартаке» тактические схемы меняются, подбираются оптимальные под игроков, которые есть. Что-то меняется, что-то остаётся. Не думаю, что это плюс или минус», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
- 27 сентября 2022
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