Талалаев рассказал, что 25 лет посещает курсы управления гневом
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Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, что посещает курсы управления гневом.
«Что делаю, когда понимаю, что подавляю игроков? Я не иду на лавку, сажусь в стороне, даю возможность управлять тренировками или товарищескими играми своим помощникам. И я хочу проявления на поле от игроков.
Я занимаюсь, хожу на курсы специальные – управления гневом и так далее. Потому что больше всего палишься на эмоциях.
Работа с психологом, в группах. Когда начал это делать? Давно, лет 25 назад», — сказал Талалаев на YouTube-канале «Это футбол, брат».
Сразу по окончании встречи 9-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:3) «Ахмат» объявил об отставке специалиста. Позже «Чемпионату» стало известно, что клуб уволил Талалаева в перерыве матча с нижегородцами.
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