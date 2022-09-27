Источник: отношения между Хави и Пике окончательно испорчены
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Взаимоотношения между главным тренером «Барселоны» Хави и защитником каталонской команды Жераром Пике полностью испорчены, сообщает Sport.es.
По информации источника, это произошло на фоне недовольства Пике количеством игрового времени, а также утечкой данных о контракте в СМИ. Ранее руководство «Барселоны» вело переговоры с Пике о возможном снижении или отсрочке его зарплаты, однако 35-летний защитник не согласился пойти на условия каталонского клуба. Хави рассчитывает, что Пике покинет команду.
Ранее стало известно, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси готов вернуться в «Барселону» при одном условии — если клуб покинет Пике. Это связано с тем, что отношения Месси и Пике в последние годы сильно испортились.
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