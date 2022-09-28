Тренер сборной Португалии Сантуш прокомментировал поражение в матче Лиги наций с Испанией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций УЕФА с Испанией (0:1).



«Обязательно необходимо проанализировать наши ошибки. Но мы должны сохранять свою игровую схему вне зависимости от соперника. Мы делали это на протяжении долгого времени. Во втором тайме мы проиграли, когда лишились способности владеть мячом. Испания начала атаковать, но у них не было действительно опасных моментов, а в итоге получился гол. Конечно, нельзя не признать, что в целом по игре они доминировали», — приводит слова Сантуша O Jogo.



Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете.

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