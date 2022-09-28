Роналду бросил капитанскую повязку после поражения от Испании

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду был раздосадован поражением его команды в матче Лиги наций с Испанией. Как сообщает A Bola, нападающий «Манчестер Юнайтед» после матча, уходя с поля в расстроенных чувствах, снял с руки и бросил капитанскую повязку.



Издание напоминает, что Роналду таким образом повторил свой жест, который он сделал в марте 2021 года в квалификации к чемпионату мира после матча с Сербией, завершившегося со счётом 2:2. Тогда на 3-й компенсированной минуте Криштиану нанёс удар из пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой выбил мяч с ленточки. Португальцы сигнализировали арбитру, что мяч пересёк линию ворот, однако он не засчитал гол. За возмущение судейским решением Роналду получил жёлтую карточку, после чего бросил капитанскую повязку на поле.



При этом, по данным некоторых зарубежных источников, в этот раз Роналду бросил повязку не на поле, а болельщикам, находившимся вблизи тоннеля для игроков арены «Мунисипаль» в Браге.



Напомним, 27 сентября сборная Португалии уступила испанцам со счётом 0:1. Единственный гол на 88-й минуте забил Альваро Мората. Сборная Испании после этой победы вышла в полуфинал Лиги наций.

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.