Бруну Фернандеш: не нужно устраивать мыльную оперу вокруг Роналду. Мы все разочарованы

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш отреагировал на вопрос о разочаровании Криштиану Роналду домашним поражением в матче Лиги наций с Испанией (0:1).
«У Криштиану всё нормально, у него есть амбиции помочь национальной сборной, как и всегда, и нет необходимости создавать большие истории. Роналду здесь, чтобы помочь, и он будет продолжать помогать. Криштиану – нападающий, он хочет забивать голы. Разочарование — это нормально, но мы все очень разочарованы. Не нужно устраивать мыльную оперу вокруг Криштиану.
Он сделал то, что должен был сделать. Будут другие матчи, появятся и голы, у него будет больше возможностей и спокойствия, чтобы продолжать забивать много мячей за нашу сборную. Не забывайте, что он лучший бомбардир сборных в истории в принципе», – приводит слова Фернандеша A Bola.
Напомним, это же ведущее спортивное издание Португалии после игры с Испанией и поражения 0:1 опубликовало новость о том, что Роналду снял с себя повязку и бросил её.
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