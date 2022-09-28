Игрок сборной Финляндии отказался делать официальное заявление в УЕФА о расизме

Полузащитник национальной сборной Финляндии Глен Камара не захотел выводить инцидент во время матча Лиги наций в Черногории на официальный уровень. Об этом сообщает сайт финской ассоциации футбола.



«В ходе обсуждений, проведенных Футбольной ассоциацией и УЕФА во вторник, стало ясно, что отчёт делегата матча в конечном итоге не приведёт к расследованию. В системе УЕФА для начала расследования требуется подтверждение игрока или его собственное уведомление о проблеме. Глен Камара не хочет делать официальное заявление УЕФА или комментировать этот вопрос. Подозрение в расизме не переходит в дисциплинарное расследование УЕФА», – такое заявление опубликовано на официальном сайте ассоциации футбола Финляндии.



26 сентября сборная Финляндии победила в Подгорице сборную Черногории со счётом 2:0. Голы во втором тайме забили Оливер Антман и Беньямин Кялльман. Черногорцы с 17-й минуты играли в численном меньшинстве. Центральный полузащитник финской сборной вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.



После матча финские СМИ, в частности Yle, сообщили о том, что во время игры Камара (его родители – выходцы из Сьерра-Леоне, уехавшие в Финляндию ещё до рождения Глена) были адресованы расистские комментарии. Представители команды обратились по этому поводу к арбитру матча и делегату. Финская ассоциация сообщила о начале расследования, а во вторник, 27 сентября, закрыла вопрос опубликованным выше заключением.

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