Мората назвал ключевого игрока сборной Испании в победном матче над Португалией

29-летний нападающий сборной Испании Альваро Мората, чей гол принёс победу его национальной команде в матче шестого тура Лиги наций УЕФА с Португалией (1:0), высказался о ключевом игроке прошедшей встречи.

«Это был трудный матч. Вы наверняка увидели уровень игроков, которыми обладает Португалия. Мы сражались до конца. А Нико Уильямс, проведший всего лишь второй матч за национальную сборную, сыграл ключевую роль в этой игре. Когда нам нужно сделать шаг вперёд, мы это делаем. Ради победы мы должны были оставить все силы на поле, что мы и сделали», — цитирует Морату пресс-служба УЕФА.

Гол Альваро Мораты в ворота сборной Португалии.

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