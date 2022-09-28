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Душан Тадич назвал факторы успеха сборной Сербии и призвал сфокусироваться на ЧМ

Душан Тадич назвал факторы успеха сборной Сербии и призвал сфокусироваться на ЧМ
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Капитан национальной сборной Сербии Душан Тадич поделился мнением об успешном завершении Лиги наций для его команды. Сербы одержали победу в Норвегии со счётом 2:0 и выиграли свою группу.

«Наши результаты – результат хорошей работы. С приходом Драгана Стойковича мы демонстрируем качественный, очень привлекательный футбол. Важно, что все знают, что нужно делать на поле. Мы чувствуем себя всё лучше и лучше, всё сильнее. Нам нужно просто продолжать в том же духе.

И первый, и второй голы в матче с Норвегией – это итог командной работы. Мы её успешно выполнили. Победа важная, но впереди чемпионат мира. Всё внимание к нему, продолжаем готовиться», – приводит слова Тадича сербское издание Kurir.

На чемпионате мира в Катаре, который пройдёт в ноябре и декабре, сборная Сербии сыграет в одной группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. Стартовый матч – с бразильцами в Лусаиле 24 ноября.

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

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