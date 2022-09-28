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Суд приговорил экс-директора «Чертаново» Ларина к 3 годам лишения свободы за мошенничество

Суд приговорил экс-директора «Чертаново» Ларина к 3 годам лишения свободы за мошенничество
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В Замоскворецком суде Москвы вынесли приговор по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина.

«Признать Ларина виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима.

Лишение свободы в целях восстановления справедливости. Взять под стражу в зале суда», — передаёт слова судьи Семёновой корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Николая Ларина обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».

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