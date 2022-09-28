«Полная жопа». Зиньковский — о решении суда посадить Ларина в тюрьму
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.
«Это полная жопа. Большой удар и один из концов для детско-юношеского футбола. Человек, который за последние годы сделал больше всего для детского футбола… Вот так с ним поступают.
Была ли надежда на положительный исход в перерыве? Надежда всегда была. К сожалению, вот так всё закончилось для всех нас», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
Комментарии
- 28 сентября 2022
-
14:06
-
13:56
-
13:52
-
13:41
-
13:35
-
13:27
-
13:26
-
13:24
-
13:20
-
13:10
-
13:03
-
12:48
-
12:46
-
12:44
-
12:41
-
12:36
-
12:34
-
12:29
-
12:20
-
12:02
-
11:58
-
11:58
-
11:38
-
11:36
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:00
-
10:59
-
10:45
-
10:41
-
10:41
-
10:23
-
10:20
-
10:01
Партнерский контент