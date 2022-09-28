«Полная жопа». Зиньковский — о решении суда посадить Ларина в тюрьму

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.

«Это полная жопа. Большой удар и один из концов для детско-юношеского футбола. Человек, который за последние годы сделал больше всего для детского футбола… Вот так с ним поступают.



Была ли надежда на положительный исход в перерыве? Надежда всегда была. К сожалению, вот так всё закончилось для всех нас», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.