«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расистских оскорблений в адрес Ришарлисона
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«Тоттенхэм Хотспур» осудил расистские оскорбления болельщиков в адрес бразильского нападающего «шпор» Ришарлисона во время товарищеского матча Бразилия — Тунис (5:1).
«Мы возмущены расистскими оскорблениями в адрес Ришарлисона во время вчерашнего матча сборных Бразилии и Туниса. Этому нет места ни в футболе, ни где бы то ни было. Мы с тобой, Ричи!» — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте английского клуба.
Напомним, во время игры, прошедшей на стадионе «Парк де Пренс» во Франции, в Ришарлисона с трибун был брошен банан. Это произошло, когда игрок праздновал второй гол своей национальной команды. Сам Ришарлисон призвал наказать виновных в проявлении расизма во время матча.
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