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Литвинов рассказал, как в «Спартаке» отреагировали на серию неудачных матчей

Литвинов рассказал, как в «Спартаке» отреагировали на серию неудачных матчей
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как в клубе отреагировали на серию неудачных матчей по ходу сезона-2022/2023.

«Проигрывать всегда неприятно. Тем более — когда это происходит в матчах с принципиальными соперниками и влияет ещё и на турнирную таблицу.

Главный посыл тренера в такие моменты: из каждого поражения мы должны вынести свои уроки. Гильермо постоянно подбадривает команду и обращает внимание на то, что впереди ещё много игр. Проигрыши случаются, важно не останавливаться и продолжать прогрессировать.

К тому же у нас случилась череда травм. А это определённый «звоночек» для коллектива, который означает, что нужно сплотиться ещё больше. Те, кто на время выбыл из игрового и тренировочного процессов, всё равно должны оставаться на связи. Один раз Абаскаль зашёл в кабинет физиотерапии, где восстанавливались ребята с повреждениями, и сказал, что важно поддерживать команду, особенно во время матчей», — цитирует Литвинова пресс-служба «Спартака».

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