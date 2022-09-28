Литвинов рассказал, как в «Спартаке» отреагировали на серию неудачных матчей

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как в клубе отреагировали на серию неудачных матчей по ходу сезона-2022/2023.
«Проигрывать всегда неприятно. Тем более — когда это происходит в матчах с принципиальными соперниками и влияет ещё и на турнирную таблицу.
Главный посыл тренера в такие моменты: из каждого поражения мы должны вынести свои уроки. Гильермо постоянно подбадривает команду и обращает внимание на то, что впереди ещё много игр. Проигрыши случаются, важно не останавливаться и продолжать прогрессировать.
К тому же у нас случилась череда травм. А это определённый «звоночек» для коллектива, который означает, что нужно сплотиться ещё больше. Те, кто на время выбыл из игрового и тренировочного процессов, всё равно должны оставаться на связи. Один раз Абаскаль зашёл в кабинет физиотерапии, где восстанавливались ребята с повреждениями, и сказал, что важно поддерживать команду, особенно во время матчей», — цитирует Литвинова пресс-служба «Спартака».
- 28 сентября 2022
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