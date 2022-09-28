Литвинов: «Спартак» постарается достойно ответить «Зениту» на два поражения в этом сезоне

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России.
«Не хочу говорить громких слов о том, что матчи с «Зенитом» для нас — самые главные. Мы должны настраиваться максимально серьёзно на все игры. Сделаем так и в этот раз. И, конечно, постараемся достойно ответить на два поражения в этом сезоне.
Когда ты последний чемпион этого турнира, чувства другие. Но не могу сказать, что есть какие-то кардинальные изменения, особенно с учётом нового регламента. Теперь все играют в группах, из которых могут выйти даже с третьего места. Думаю, когда начнутся матчи на вылет, накал увеличится, ведь одна ошибка может изменить всё. Мне кажется, старый регламент Кубка был интереснее со спортивной точки зрения. Да и каждый сезон появлялись разные команды-сенсации из других лиг, которые добирались до высоких стадий и удивляли всех. Сейчас с этим будет сложнее», — цитирует Литвинова пресс-служба «Спартака».
- 28 сентября 2022
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