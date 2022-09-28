Иньеста: Неймар — один из лучших игроков, с которыми мне приходилось делить раздевалку

Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о бывшем партнёре по каталонской команде бразильском форварде Неймаре, который на данный момент выступает за «Пари Сен-Жермен».



«О Неймаре могу сказать только хорошее. Для меня он один из лучших игроков, с которыми я делил раздевалку и игровое поле. Он настоящая футбольная машина. Думаю, когда мы говорим о футболе, мы подразумеваем зрелище и наслаждение. Люди наслаждаются игрой футболистов. Видеть Неймара на поле — это именно то наслаждение, о котором я говорю», — приводит слова Иньесты Globo Esporte со ссылкой на OneFootball.

Напомним, в нынешнем сезоне Неймар в 13 матчах за сборную Бразилии и «Пари Сен-Жермен» забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.