Литвинов: в «Спартаке» никто пока не стал наследником Жиго в плане безумства

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о защитнике «Марселя» Самуэле Жиго, который раньше выступал за красно-белых.



«Когда я только появился в первой команде, Жиго сразу стал для меня примером. Это опытный игрок, который всегда впечатлял лидерскими качествами и умением брать на себя ответственность даже в самые сложные моменты, вести за собой. Вот к этому нужно стремиться.



Представляю ли я себя кричащим «Ауф!»? Нет, это пусть останется фишкой Самуэля. С нами остались другие лидеры — Джикия, Промес. Что касается в хорошем смысле безумства, которым отличался Жиго, то пока никто его наследником не стал. Хотя без него просто не было ещё по-настоящему больших побед. Может, и я себя проявлю, когда придёт момент!» — цитирует Литвинова пресс-служба московского «Спартака».