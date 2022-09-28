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Литвинов: в «Спартаке» никто пока не стал наследником Жиго в плане безумства

Литвинов: в «Спартаке» никто пока не стал наследником Жиго в плане безумства
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о защитнике «Марселя» Самуэле Жиго, который раньше выступал за красно-белых.

«Когда я только появился в первой команде, Жиго сразу стал для меня примером. Это опытный игрок, который всегда впечатлял лидерскими качествами и умением брать на себя ответственность даже в самые сложные моменты, вести за собой. Вот к этому нужно стремиться.

Представляю ли я себя кричащим «Ауф!»? Нет, это пусть останется фишкой Самуэля. С нами остались другие лидеры — Джикия, Промес. Что касается в хорошем смысле безумства, которым отличался Жиго, то пока никто его наследником не стал. Хотя без него просто не было ещё по-настоящему больших побед. Может, и я себя проявлю, когда придёт момент!» — цитирует Литвинова пресс-служба московского «Спартака».

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