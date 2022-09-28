«Оренбург» — «Динамо»: составы команд на матч Кубка России
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Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Динамо» на матч группового этапа Кубка России. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Оренбург» — «Динамо».
«Оренбург»: Гошев, Павловец, Хотулёв, Малых, Капленко, Эктов, Титков, Флорентин, Оганесян, Гурциев, Акоста.
«Динамо»: Лещук, Кутицкий, Маричал, Лаксальт, Паршивлюк, Норманн, Фомин, Захарян, Грулёв, Макаров, Смолов.
Московское «Динамо» в двух матчах набрало три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы С. «Оренбург» (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются «Ростов» (6) и «Ахмат» (3).
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