«Оренбург» — «Динамо». Фёдор Смолов с одноклубниками увязнет в защите

После перерыва команды выйдут на поле слишком осторожными и сыграют от обороны.

28 сентября состоится матч 3-го тура Кубка России «Оренбург» — «Динамо» М. Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворитов гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех оренбуржцев оценивается в 3.45. На ничью дают коэффициент 3.55.

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура Кубка России «Оренбург» — «Динамо» Москва 28 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что игра 3-го тура Кубка России «Оренбург» — «Динамо» М получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Кубка России «Оренбург» — «Динамо» (28.09.2022)

Кубок России возвращается. Одно из самых интересных столкновений произойдёт в Оренбурге, где одноимённый клуб принимает московское «Динамо». Ситуация в квартете запутанная, но никто из команд не потерял шансы на продолжение борьбы за ценный трофей.

Остаётся открытым вопрос, насколько важен для хозяев кубковый турнир в текущем сезоне. Дела в чемпионате обстоят не самым лучшим образом, что грозит обернуться непредсказуемой борьбой за выживание. Велик соблазн пожертвовать Кубком и сберечь силы основной обоймы футболистов. Главный вопрос для составления прогноза — насколько широко проведёт ротацию тренерский штаб «Оренбурга».

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Весьма вероятно, что хозяева выпустят бóльшую часть ведущих исполнителей. Причиной для такого шага может быть желание предоставить игровую практику футболистам, ведь в минувшие выходные очередной тур Российской Премьер-Лиги был перенесён. Напомним, что такое решение принято в интересах сборной. После долгого перерыва Валерий Карпин собрал россиян для товарищеского матча.

Турнирная ситуация в Кубке России для футболистов «Оренбурга» складывается пока неудачно. Сыграно два матча, а очками разжиться не удалось. Два поражения с одинаковым счётом 1:3 от «Ахмата» и «Ростова» не оставляют других вариантов, кроме последней строчки в таблице. Четыре тура предстоит пройти, чтобы исправить ситуацию. Напомним, даже команда с третьей строчки остаётся в борьбе за трофей.

Повод для оптимизма у «Оренбурга» всё-таки есть. В минувшем туре РПЛ удалось взять три очка на выезде, в соперничестве с разыгравшимся в последнее время «Пари НН». Продемонстрировав умение разбивать прессинг и хорошо защищаться персонально, подопечные чешского специалиста Лички записали в актив победу (2:0). Заметим, что это второй успех в последних трёх встречах.

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Тренерский штаб хозяев продолжает делать ставку на модель с тремя центральными защитниками. Главная роль в тройке принадлежит белорусскому ветерану Михаилу Сивакову, выступающему в команде пятый сезон. Он великолепно читает игру, обладает уникальным видением поля и умеет отдавать длинные пасы. Весьма вероятно, что лидеру обороны найдётся место на поле.

Оппоненты представляют собой довольно сильный в индивидуальном плане коллектив. За счёт скорости, дриблинга и быстрой перепасовки бело-голубые способны в свой лучший день вскрыть любую оборону, даже самую насыщенную. Возможно, они выставят на поле основу, ведь в национальные команды отлучились далеко не все ключевые игроки. Кубок для московского «Динамо» важен, поскольку остался горький осадок от прошлогоднего финала.

В двух встречах Кубка России подопечные Йокановича записали в актив три балла. Их принесла домашняя победа над нестабильным в ту пору «Ахматом». Полный нервного напряжения и стычек игроков матч завершился со счётом 2:1. В тот день был удивительно мобилен и заряжен Фёдор Смолов, открывший счёт. Примеру ветерана последовали партнёры и взяли игру под контроль, исключив для соперника малейшую возможность отыграться.

История взаимоотношений «Оренбурга» и «Динамо» на футбольном поле состоит из пяти игр. Удивительно, но преимущество пока на стороне хозяев. Они взяли верх над соперником в трёх матчах. Бело-голубые записали в актив две победы. Встречи команд отличаются бескомпромиссностью, поэтому ничейных исходов зафиксировано не было. Разница забитых мячей — 5:4 — в пользу гостей. Обратим внимание, что в каждой из встреч минимум одна из команд не забивала.

Нет достоверной информации о том, в каких составах выйдут на поле участники 3-го тура. Весьма вероятна широкая ротация в составах. В таких условиях сложно создавать и реализовывать опасные моменты, поскольку отсутствуют привычные партнёры и ломаются наработанные на предсезонных сборах связи.

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Под вопросом участие Захаряна, получившего травму. Тренерский штаб обещает, что он будет готов к очередному туру в РПЛ, сыграть в кубковом матче шансы 50/50. Поэтому и с учётом истории очных матчей рекомендуем обратить внимание на ставку «обе забьют — нет» за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Оренбург» — «Динамо» 28 сентября 2022 года

«Оренбург» довольно уверенно защищался в последней встрече РПЛ. Линия обороны наконец-то обрела надёжность, как и голкиперы. Ротация в составе не позволит бело-голубым полностью контролировать ситуацию. Весьма вероятно, что соперники не будут форсировать темп и обмениваться атаками. В вязкой игре велики шансы, что минимум одна из команд не забьёт гол.

Ставка: «обе забьют — нет» за 2.02.

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