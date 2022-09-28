В профсоюз футболистов обратились три экс-игрока, получивших повестки

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что к нему обратились три экс-игрока, которые получили повестки из военкомата. При этом Зотов отметил, что из действующих футболистов по вопросам мобилизации к нему никто не обращался. Функционер заявил, что ОПСФ готов помочь спортсменам консультациями.

«Из действующих футболистов никто не обращался. Но лично у меня есть обращения от трёх ребят, завершивших карьеру. Допускаю, что к другим работникам профсоюза кто-то ещё обращался. Можем помочь консультациями. Наша основная задача — защита прав футболистов в их отношениях с работодателями. Поэтому здесь можем только дать какие-то человеческие советы.

Введение брони для футболистов? Я так понимаю, что на уровне Минспорта идёт обсуждение. Предполагаю, что не просто так это люди делают. Значит, видят какую-то перспективу», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что повестку из военкомата получил экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов.