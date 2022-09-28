Иванов — о победе «Урала» над «Торпедо»: довольны результатом, но игрой не очень доволен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу екатеринбургского клуба над «Торпедо» в матче 3-го тура Кубка России (1:0).

«Старались победить — победили. Было тяжело, но победили. Довольны результатом. Не знаю, как скажет главный тренер, но я игрой где-то не очень доволен», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Единственный мяч в этой встрече был забит уже на первой минуте. Своим шансом великолепно распорядился нападающий Алексей Каштанов, который поразил ворота Александра Довбни.

«Урал» в трёх матчах набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы D. Московское «Торпедо» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются московский ЦСКА (6) и «Сочи» (0).