«Урал» — «Торпедо». Гончаренко нужнее очки, а не голы

28 сентября состоится матч группового этапа Кубка России «Урал» — «Торпедо». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех москвичей оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Урал» — «Торпедо» 28 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Урал» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Урал» — «Торпедо» (28.09.2022)

Минувший розыгрыш Кубка России был насыщен яркими событиями. Новый обещает быть не менее интересным. На 28 сентября запланированы пять матчей группового этапа турнира. В самом раннем из них на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге померятся силами местный «Урал» и московское «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«Урал» начал текущий сезон ужасно. За стартовые пять туров чемпионата России не одержал ни одной победы при ничейном результате с «Факелом» (0:0). Поражения потерпел от ЦСКА (0:2), «Оренбурга» (0:3), «Краснодара» (1:3) и «Спартака» (0:2). Руководство клуба такие итоги не устроили, и оно решило произвести смену наставника.

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Игорь Шалимов был отправлен в отставку. Его место занял Виктор Гончаренко, ранее возглавлявший ЦСКА и «Краснодар». Назначение белорусского специалиста не сильно повлияло на результаты. За пять туров РПЛ под его руководством екатеринбуржцы добыли только одну победу — как раз над «Торпедо» (2:0). Уступили «Пари НН» (0:1), «Зениту» (0:4), «Динамо» (1:2) и «Ахмату» (тоже 1:2).



С другой стороны, между уральцами начала постепенно появляться сыгранность. Победу над «Торпедо» они одержали вполне справедливо и закономерно. Если бы не потрясающая игра голкипера автозаводцев — Егор Бабурина — совершившего шесть сейвов, екатеринбуржцы выиграли бы с разгромным счётом. Главным героем встречи стал Эрик Бикфалви. Он записал на свой счёт дубль.

К сожалению, в матче последнего тура чемпионата России с «Ахматом» румынский нападающий и его сокомандник Вячеслав Подберёзкин получили травмы. Предстоящий матч они определённо точно пропустят. Справится ли Виктор Гончаренко с «Торпедо» во второй раз без подспорья опытных основообразующих футболистов?

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Выигравшая по итогам минувшего сезона Первую лигу команда из Москвы, несмотря на усиления в это трансферное окно, начала текущий розыгрыш РПЛ так же плохо, как и «Урал». За первые пять туров соревнования набрала только одно очко — в матче с «Крыльями Советов» (1:1). Поражения потерпела от «Сочи» (1:3), «Динамо» (0:4), «Химок» (1:3) и «Оренбурга» (0:1).

Руководство чёрно-белых не стало бездействовать. Оно произвело смену наставника и подписало нескольких новичков, в том числе Стефана Шапича и Илью Кутепова. Новым главным тренером стал Николай Савичев, пребывающий в структуре «Торпедо» уже далеко не первый год. Специалист сразу же заметно видоизменил стартовый состав.

В матчах 6-го и 7-го туров нынешнего розыгрыша чемпионата России подопечные Савичева без шансов уступили «Зениту» (0:2) и «Краснодару» (1:4). Затем они с минимальным перевесом проиграли «Ростову» (0:1), «Уралу» и одержали сенсационную победу над ЦСКА Владимира Федотова (1:0).

Стоит отметить, что армейцы сами подарили три очка автозаводцам. Красно-синие безалаберно сыграли в обороне и не реализовали кучу моментов. Они нанесли целых 23 удара, но лишь один из них угодил в створ. С этим ударом ставший при Савичеве первым номером ранее упомянутый Егор Бабурин справился без особого труда.

Вратарю стоит отдать должное. За последние пять матчей в чемпионате России он совершил целых 30 сейвов. Впрочем, раз уж на то пошло, то похвалим и голкипера «Урала» Илью Помазуна. Он принял участие в девяти матчах текущего розыгрыша РПЛ и парировал за этот период 43 удара в створ. Потрясающе!

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Фаворита в предстоящем матче выявить сложно. Оба коллектива понемногу привыкают к своим новым наставникам и постепенно улучшают хромающие компоненты игры. Можно было бы проверить победу «Урала», так как он преуспел в последней очной встрече и уже отладил какой-никакой комбинационный футбол.



Однако травмы Бикфалви и Подберёзкина спутывают все карты и ставят под сомнение победу екатеринбуржцев. Думаем, лучше взять ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.77. За 10 туров этого розыгрыша РПЛ команды на двоих забили только 10 мячей. Плюс с приходом новых наставников они стали гораздо собраннее смотреться в обороне. Голов вряд ли будет много.

Дело ещё и в стратегическом значении матча. Екатеринбуржцы идут на втором месте в группе Кубка России, набрав три очка. У москвичей баллов столько же, но хуже дополнительные показатели. «Сочи» идёт последним с нулём баллов, а ЦСКА возглавляет квартет с шестью баллами. Даже при ничьей у хозяев есть шансы сохранить текущую позицию и попасть в верхнюю сетку турнира. Гостям нужно выигрывать, но форсировать события опасно.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Урал» — «Торпедо» 28 сентября 2022 года

«Урал» терпит важные кадровые потери. Без Бикфалви и Подберёзкина Виктору Гончаренко вряд ли вновь удастся перехитрить окрепший при Савичеве «Торпедо». В то же время оба клуба имеют в своём расположении надёжных голкиперов. Добавляем к этому 10 забитых мячей на двоих за 10 туров в чемпионате России и получаем все предпосылки к нерезультативному исходу грядущего матча.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.77.

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