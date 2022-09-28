Педриньо оформил хет-трик в матче с «Химками», у Миранчука три голевые

Нападающий московского «Локомотива» Педриньо трижды поразил ворота «Химок» в матче группового этапа Кубка России. Во всех забитых мячах поучаствовал россиянин Антон Миранчук, записавший на свой счёт три голевые передачи. Встреча проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках.
На 20-й минуте матча бразилец оформил свой дебютный гол за московский клуб, ворвавшись в штрафную и переиграв голкипера, через 16 минут Педриньо удвоил преимущество железнодорожников, а затем оформил хет-трик. Счёт на момент выхода новости — 3:0 в пользу москвичей.
«Локомотив» в двух матчах набрал два очка и занимает третье место в турнирной таблице группы А. «Химки» (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются «Пари Нижний Новгород» (5) и «Краснодар» (4).
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