«Новый футболист и новый ассистент сделали игру». Булыкин — о победе «Локо» над «Химками»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о победе железнодорожников над «Химками» со счётом 5:0 в матче Фонбет Кубка России.
«Локомотив» всегда был кубковой командой. И новый футболист, и новый ассистент сделали эту кубковую игру. Будем надеяться, что клуб почувствует уверенность и будет прибавлять от матча к матчу.
Всё-таки «Локомотиву» в чемпионате не место внизу таблицы — они должны быть в первой четвёрке-пятёрке по своему составу и бюджету. Надеюсь, получится побороться и за Кубок России, абстрагировавшись от чемпионата», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В следующем туре Фонбет Кубка России «Локомотив» и «Химки» вновь встретятся друг с другом. Встреча состоится во вторник, 18 октября.
- 28 сентября 2022
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