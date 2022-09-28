«Локомотив» благодаря покеру Педриньо и трём голевым передачам Миранчука разгромил «Химки»

Московский «Локомотив» крупно переиграл «Химки» в матче группового этапа Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой железнодорожников — 5:0.

На 20-й минуте матча счёт открыл бразилец Педриньо. Через 16 минут нападающий оформил дубль, укрепив преимущество «Локомотива». Во втором тайме в течение девяти минут Вильсон Изидор и всё тот же Педриньо довели счёт до разгромного — 5:0. Антон Миранчук отметился тремя голевыми передачами.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» и «Химки» вновь встретятся друг с другом. Матч пройдёт 18 октября. Соперники команд по группе «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород» сыграют 28 сентября. Стартовый свисток главного арбитра Романа Сафьяна прозвучит в 20:00 мск.