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«Локомотив» благодаря покеру Педриньо и трём голевым передачам Миранчука разгромил «Химки»

«Локомотив» благодаря покеру Педриньо и трём голевым передачам Миранчука разгромил «Химки»
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Московский «Локомотив» крупно переиграл «Химки» в матче группового этапа Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой железнодорожников — 5:0.

На 20-й минуте матча счёт открыл бразилец Педриньо. Через 16 минут нападающий оформил дубль, укрепив преимущество «Локомотива». Во втором тайме в течение девяти минут Вильсон Изидор и всё тот же Педриньо довели счёт до разгромного — 5:0. Антон Миранчук отметился тремя голевыми передачами.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» и «Химки» вновь встретятся друг с другом. Матч пройдёт 18 октября. Соперники команд по группе «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород» сыграют 28 сентября. Стартовый свисток главного арбитра Романа Сафьяна прозвучит в 20:00 мск.

Фонбет Кубок России. Группа A
28 сентября 2022, среда. 17:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Педриньо – 20'   0:2 Педриньо – 36'   0:3 Педриньо – 50'   0:4 Изидор – 57'   0:5 Педриньо – 59'
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