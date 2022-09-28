Дмитрий Тихий: «Химки» будут крепким середняком. Просто нужно немного времени

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий поделился ожиданиями от прогресса подмосковного клуба. На данный момент химчане занимают 13-е место в Российской Премьер-Лиге.

«Я всё так же вижу, что команда будет крепким середняком. Просто нужно немного времени. Если вы помните, то два года назад мы тоже провалили первые 10 туров, а потом были на восьмом месте. Уверен, что мы на правильном пути и всё будет хорошо», — передаёт слова Тихого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» и «Химки» вновь встретятся друг с другом. Матч пройдёт 18 октября. Соперники команд по группе «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород» сыграют 28 сентября. Стартовый свисток главного арбитра Романа Сафьяна прозвучит в 20:00 мск.