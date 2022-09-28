Едвай: знаю, что члены семьи ребят из «Локомотива» могут пойти в армию. Мне жаль

Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался о частичной мобилизации в России.

«Нынешняя ситуация в России? Мы всегда стараемся разделить политику и спорт — они не имеют ничего общего друг с другом. Возможно, у нас, легионеров, ситуация лучше, чем у русских игроков. Я знаю, что некоторые друзья и члены семьи ребят из «Локомотива» могут пойти в армию. Мне жаль, что такая ситуация. Я бы не хотел, чтобы кто-то из моих близких прошёл через такое.

Надеюсь, это скоро закончится и мы сможем концентрироваться только на футболе. Большое уважение ребятам, что каждый день они демонстрируют максимальный фокус на игре. Это показывает, как сильно они переживают за «Локомотив» и нашу команду», — передаёт слова Едвая корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.