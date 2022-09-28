«Разное мнение с судьями». Тренер «Сочи» — о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА

Тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о неназначенном пенальти в матче с ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в рамках группового этапа Кубка России. Армейцы оказались сильнее соперника со счётом 2:1.

«Неназначенный пенальти? Сначала обрадовались, потом огорчились. Какая тут реакция может быть. Мы смотрим эпизоды, но, как я понимаю, у нас с судьями разное мнение», – передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Победный мяч на 73-й минуте матча забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Футболист выиграл борьбу в воздухе и перенаправил мяч в дальний угол ворот Сослана Джанаева. Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучал в 20:00 мск. Чемпионат» провёл текстовую-онлайн трансляцию встречи.