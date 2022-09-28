Владимир Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Сочи» в Кубке

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над «Сочи» в матче 3-го тура Фонбет Кубка России, в котором его подопечные одержали победу со счётом 2:1.

«Очень интересный и напряжённый матч. Настраивались очень серьёзно. Хорошо вскрывали фланги, но нам не хватало последнего паса, всё время передача обрывается на ближнем. Как только справились – забили гол. Мы бежим вперёд мяча, чуть не хватает хладнокровия. Всех с победой, трудовой и непростой», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, в составе армейцев отличились Константин Кучаев и Фёдор Чалов, а за «Сочи» гол забил Владислав Сарвели. Следующие встречи команды проведут в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится на этой неделе. Московскому ЦСКА предстоит встретиться с «Химками» на их поле, а «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут в субботу, 1 октября.