Адиев: не считаю, что Алип — ошибка «Зенита». Он может играть в другом российском клубе

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о переходе Нуралы Алипа, ставшем неожиданностью для болельщиков, а также оценил его потенциал.
«Вы правы, в России Алипа мало кто знал. Он молодой парень, который только в том году начал при Бердыеве становиться игроком основы. Еврокубковые матчи его закалили, и я считаю, что у него хороший потенциал. Для центрального защитника Алип довольно быстрый и очень уверенно чувствует себя при игре один в один, выигрывает эти единоборства. У него есть качества. Понятно, что в «Зените» ему сложно, учитывая, что есть Родригао и Ловрен. Тренер делает ставку на них, а Алип не получает той игровой практики, которую сам бы хотел. Но я не считаю, что это ошибка «Зенита». Потенциал у Алипа есть, и если не в «Зените», то в другом российском клубе он может играть», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.
Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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