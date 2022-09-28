Игрок «Ахмата» Фольмер: мы были недовольны результатом игры со «Спартаком»

Полузащитник «Ахмата» Кирилл Фольмер рассказал об адаптации в грозненском клубе. В прошлом сезоне игрок выступал за «Ахмат».

«Удалось дебютировать за «Ахмат» уже в 1-м туре, когда играли со «Спартаком». Эмоции были только положительные, хотелось показать себя с наилучшей стороны. Жаль, упустили победу, соперник большую часть времени играл в меньшинстве, но, к большому сожалению, игра закончилась вничью, чем мы были недовольны.

На тренировках отрабатываем стандартные положения, в том числе и ауты. Комбинация хорошая получилась, плюс немного везения. Требование одно: как можно больше забивать и как можно меньше пропускать. Много работы с мячом, различные игры, тактика.

Каждый предстоящий матч жду с нетерпением, всегда хочется играть. Домашняя игра — это праздник для наших болельщиков, хочется их порадовать хорошей игрой и, соответственно, положительным результатом», — цитирует игрока пресс-служба клуба.