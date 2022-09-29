Президент «Порту» отреагировал на то, что машину Сержиу Консейсау забросали камнями

Президент «Порту» Пинту да Кошта рассказал о том, продолжит ли Сержиу Консейсау тренировать команду после инцидента в день поражения от «Брюгге» со счётом 0:4. Тогда машину наставника забросали камнями при выезде со стадиона «Драгау».



«Поставьте себя на его место. Любой из вас, кто работает, у кого есть жена и дети, представьте, что машина, в которой они едут, забросана камнями. Как бы вы себя чувствовали? Сержиу – сильный человек с большим характером, он решителен. Этот инцидент потряс его. Но нет даже причины думать, что он перестанет тренировать «Порту» из-за того, что какой-то сумасшедший бросил камень в машину», – приводит слова президента «Порту» O Jogo.



Напомним, после домашнего поражения от бельгийского «Брюгге» со счётом 0:4 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов неизвестные атаковали автомобиль главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау, в котором ехал он, его жена и двое детей. Клуб на следующий день отреагировал официальным заявлением на официальном сайте, осудив нападение на автомобиль тренера и его семьи, выразил сожаление из-за отсутствия «защиты со стороны властей», назвал это «зверским актом» и призвал к скорейшему привлечению всех виновных к ответственности.