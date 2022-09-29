Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Порту» отреагировал на то, что машину Сержиу Консейсау забросали камнями

Президент «Порту» отреагировал на то, что машину Сержиу Консейсау забросали камнями
Комментарии

Президент «Порту» Пинту да Кошта рассказал о том, продолжит ли Сержиу Консейсау тренировать команду после инцидента в день поражения от «Брюгге» со счётом 0:4. Тогда машину наставника забросали камнями при выезде со стадиона «Драгау».

«Поставьте себя на его место. Любой из вас, кто работает, у кого есть жена и дети, представьте, что машина, в которой они едут, забросана камнями. Как бы вы себя чувствовали? Сержиу – сильный человек с большим характером, он решителен. Этот инцидент потряс его. Но нет даже причины думать, что он перестанет тренировать «Порту» из-за того, что какой-то сумасшедший бросил камень в машину», – приводит слова президента «Порту» O Jogo.

Напомним, после домашнего поражения от бельгийского «Брюгге» со счётом 0:4 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов неизвестные атаковали автомобиль главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау, в котором ехал он, его жена и двое детей. Клуб на следующий день отреагировал официальным заявлением на официальном сайте, осудив нападение на автомобиль тренера и его семьи, выразил сожаление из-за отсутствия «защиты со стороны властей», назвал это «зверским актом» и призвал к скорейшему привлечению всех виновных к ответственности.

Новость по теме
Машину тренера «Порту» Консейсау с женой и детьми забросали камнями после 0:4 от «Брюгге»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022