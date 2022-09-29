«Динамо» победило только в одном из последних четырёх матчей

Московское «Динамо» одержало победу только в одном из своих последних четырёх матчей.
Вчера, 28 сентября, состоялся матч 3-го тура Фонбет Кубка России между московским «Динамо» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказалась команда Марцела Лички.
Но также московская команда в прошлом туре Российской Премьер-Лиги уступила «Зениту» со счётом 0:2. До этого москвичи обыграли грозненский «Ахмат» в матче Кубка России со счётом 2:1. Но ещё ранее вновь потерпели поражение. Тогда столичный клуб проиграл «Сочи» (2:1).
В турнирной таблице чемпионата России команда занимает седьмое место, заработав 16 очков после 10 сыгранных матчей. От лидера отставание в 10 очков. На первом месте расположился «Зенит».
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