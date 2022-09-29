«Стыдно за тебя». Украинская модель обвинила экс-игрока киевского «Динамо» в измене

Украинская модель Playboy Альвина Царенко обвинила в измене экс-футболиста киевского «Динамо» Беньямина Вербича. По мнению девушки, спортсмен предал её во время нахождения в лагере сборной Словении. В 2021 году у пары родился сын, которого они назвали Май. При этом в официальном браке Царенко и Вербич не состоят.
Альвина Царенко
Фото: Соцсети Альвины Царенко
Модель опубликовала видео, на котором её спутник с голым торсом веселится в компании другой девушки.
«В нашей команде точно замена. Это капец, ребята. Стыдно за тебя.
Вечеринки со сборной — это нормально, ребят? Хорошо, что Май не понимает, что творит его отец», — написала Царенко в своих соцсетях.
Также на просторах интернета появились фотографии Вербича со скрученной долларовой купюрой. Пользователи в соцсетях расценивают это как намёк на употребление наркотиков.
- 29 сентября 2022
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