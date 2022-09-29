Андрей Червиченко объяснил, в каком случае «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча Кубка России по футболу с «Зенитом». Он объяснил, в каком случае московский клуб может обыграть команду из Санкт-Петербурга. Встреча состоится сегодня, 29 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.



«Это же кубковые матчи: на них команды иногда выставляют несуразные составы. Всё будет зависеть от того, кто каким составом выйдет играть. Если «Зенит» выйдет основным составом, то не думаю, что у «Спартака» получится как-то реабилитироваться.



Если же будет какой-то экспериментально-молодёжный состав у «Зенита», то всё возможно. Думаю, что «Зенит» так или иначе фаворит матча», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.