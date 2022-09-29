Д. Денисов: жаль, что Клаудиньо не сыграет в Кубке. Посмотрим, кого буду «закрывать»

Футболист «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о старте сезона для клуба, а также о пропуске Клаудиньо предстоящего матча Фонбет Кубка России с «Зенитом».
«Как оценю старт «Спартака» в сезоне? Где-то нам не хватило очков, где-то — качества игры. Иногда не реализовываем моменты. Например, в матче с «Локомотивом» в последнем перед перерывом туре. Выиграли 1:0, но было достаточно моментов, чтобы забить второй гол. Надо было забивать его и заканчивать игру раньше. Но подвела реализация. В результате была и у наших ворот пара моментов, когда хорошо сыграл наш вратарь Саша Селихов. Большего не помню, но нам надо было реализовывать свои моменты, чтобы более спокойно побеждать. Нам есть над чем работать. И мы будем дальше прогрессировать.
»Спартак" уверенно побеждает команды ниже классом, но испытывает трудности с лидерами вроде «Зенита», «Ростова» и «Динамо». С чем это связываю? Я бы разбирал каждую игру отдельно. И «Ростов», и «Зенит»… Наверное, в каждой игре не хватило чего-то своего. Во время паузы в чемпионате с тренером всё разбираем. Думаю, поймём в итоге, где что было не так. И обязательно исправим.
Как отреагировал на удаление Клаудиньо в Самаре и дисквалификацию на предстоящий кубковый матч? Конечно, расстроился. Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в кубковом матче. Всегда хочется играть против качественных, сильных футболистов. Против Клаудиньо или кого-то другого — неважно. Я всегда готов.
Кого буду «закрывать» в отсутствие Клаудиньо? Посмотрим. Кто будет против меня, того и буду «закрывать», — цитируют Денисова «Известия».
- 29 сентября 2022
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