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«Барселона» хочет снизить зарплатную ведомость почти на € 200 млн за два года

«Барселона» хочет снизить зарплатную ведомость почти на € 200 млн за два года
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Руководство испанской «Барселоны» хочет снизить зарплатную ведомость команды, сообщает Sport.es.

Отмечается, что в ближайшие два года каталонский клуб продолжит работу над снижением зарплат. В настоящий момент ведомость составляет € 610 млн. «Барса» рассчитывает довести цифру до € 420-450 млн. Руководство считает, что эта сумма позволит клубу сохранять конкурентоспособность.

Следующим летом «Барселону» могут покинуть несколько высокооплачиваемых игроков — Жорди Альба, Серджи Бускетс и Жерар Пике, что облегчит работу по сокращению зарплат. Однако ситуацию может изменить приобретение игрока с высокими финансовыми запросами, например, «Барса» интересуется Бернарду Силвой из «Манчестер Сити».

Футболисты, которые ушли из «Барселоны» и раскрылись:

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