Нобоа: Кубок важен для «Сочи». С ЦСКА не реализовали моменты — это наши проблемы
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о поражении клуба в матче Кубка России с ЦСКА (1:2). Он отметил, что этот турнир очень важен для команды.
«Кубок важен для «Сочи». Хорошо играли с ЦСКА, были моменты. Но не реализовали — это наши проблемы», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Вчера, 28 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялся матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимал «Сочи». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучал в 20:00 мск. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1. ЦСКА набрал девять очков и занимает первое место в группе. «Сочи» (0) – на последней позиции.
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